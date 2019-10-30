Минфин хочет установить предельные суммы, которые выделяются из бюджета госслужащим на смартфоны и мобильную связь
18:00 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минфин предложил покупать для чиновников телефоны не дороже 15 тысяч рублей. Ведомство хочет установить предельные суммы, которые выделяются из бюджета госслужащим на смартфоны, мобильную связь, планшеты и ноутбуки.
В частности, руководители центрального аппарата федеральных государственных органов смогут получать на покупку телефона не более 15 тысяч рублей, на планшет — не более 60 тысяч, на ноутбук — не более 100 тысяч, на связь — не более 4 тысяч рублей в месяц.
Для руководителей территориальных органов власти, помощников и советников лимиты будут ещё меньше.
Проект постановления правительства опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов. Говорит Москва
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