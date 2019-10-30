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В Екатеринбурге от жилого дома отвалился кусок стены

18:40 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Екатеринбурге от жилого 12-этажного дома отвалился кусок стены. Обломки упали на газон недалеко от подъезда, инцидент произошёл на улице Вилонова.

В региональном управлении МЧС радиостанции «Говорит Москва» заявили, что к ним не поступал сигнал об обрушении. 

Причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир и сильный ветер, рассказали жильцы дома порталу E1. Сейчас представители застройщика «Атомстройкомплекс» обследуют фасад здания.

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