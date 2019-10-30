Полицейский отказался признавать себя потерпевшим по делу о беспорядках

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полицейский объяснил отказ признавать себя потерпевшим по делу о беспорядках. Виталий Максидов сказал, что сначала он был свидетелем, потом его признали пострадавшим.

По словам сотрудника, он не согласился, и это отразили в протоколе. «Я понимал, что никакого вреда брошенная пластиковая бутылка не могла мне причинить, тем более она даже не попала в меня», — сказал Максидов в интервью Telegram-каналу Baza. Он признался, что написал заявление об увольнении за восемь дней до несанкционированного митинга 27 июля и это решение никак не связано с политикой.



Накануне стало известно, что полицейский, который проходит по делу задержанного на акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился из органов. Говорит Москва

