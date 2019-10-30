Глава ПФР пообещал, что пенсия россиян за три года вырастет на 18%

20:00 Источник: Эхо Москвы

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. По его словам, положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета фонда, — сообщает РИА.

Россияне, опрошенные порталом Superjob, считают достойной пенсию 40 тысяч рублей. Эхо Москвы