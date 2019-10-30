0
0
13
НОВОСТИ

Глава ПФР пообещал, что пенсия россиян за три года вырастет на 18%

20:00 30.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. По его словам, положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета фонда, — сообщает РИА. 

Россияне, опрошенные порталом Superjob, считают достойной пенсию 40 тысяч рублей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 30.10.2019
По подозрению в хищении задержан директор Физического института РАН Колачевский - источник
0
113
18:40 30.10.2019
В Екатеринбурге от жилого дома отвалился кусок стены
0
151
18:00 30.10.2019
Минфин хочет установить предельные суммы, которые выделяются из бюджета госслужащим на смартфоны и мобильную связь
0
181
17:32 30.10.2019
Турция может начать операцию в Сирии, если курдские силы не покинут зону в 30 км - Эрдоган
0
196
17:12 30.10.2019
Глава СПЧ призвал открыть все архивы по жертвам политрепрессий
0
243
17:00 30.10.2019
Росстат сообщил о нулевой недельной инфляции
0
229
16:32 30.10.2019
Драгоценности Людмилы Зыкиной продадут с аукциона
0
265
16:12 30.10.2019
Инициативу белгородского губернатора отменить домашние задания для школьников поддержали в Совфеде
0
290
16:00 30.10.2019
Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2"
0
359
15:32 30.10.2019
У Роскосмоса есть планы на места в "Союзах", на которые претендует НАСА - источник
0
357

Возврат к списку