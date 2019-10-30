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По подозрению в хищении задержан директор Физического института РАН Колачевский - источник

19:20 30.10.2019 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"Колачевский задержан", - сказал собеседник агентства.

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