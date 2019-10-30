США и Россия ведут переговоры о восстановлении численности персонала своих посольств
21:20 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Россия ведут переговоры о восстановлении численности дипломатического персонала посольств в обеих странах. Об этом сообщил в среду выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост посла в Москве Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.
Законодатели спросили претендента на должность главы американской дипмиссии, как он намерен решать проблему с восстановлением численности дипломатического персонала посольств, которая ранее была значительно сокращена. "Мы ведем переговоры с российским правительством, российским МИД по этим вопросам", - отметил Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.
Он признал, что сокращение численности дипкорпуса было связано с "разногласиями, которые выходят за рамки первоначального выдворения" Вашингтоном 60 российских дипломатов в 2018 году и зеркальных ответных мер Москвы. "Они (россияне - прим. ТАСС) отказали нам в выдаче виз, чтобы восполнить [численность дипперсонала]", - утверждал замгоссекретаря.
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