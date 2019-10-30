Путин проведет в декабре традиционную большую пресс-конференцию - Песков

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре этого года. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, пресс-конференция пройдет в декабре", - сказал он в ответ на вопрос, состоится ли это мероприятие в декабре, как было в прежние годы.



Нынешняя ежегодная пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года.

