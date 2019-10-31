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Досрочные выборы 12 декабря одобрены британским парламентом

07:50 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский парламент одобрил предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. В среду Палата лордов, верхняя палата законодательного органа, высказалась за то, чтобы менее чем через полтора месяца в стране прошли выборы.

Учитывая, что во вторник билль правительства о проведении выборов был одобрен нижней палатой парламента, Палатой общин, теперь законопроект прошел все стадии парламентского рассмотрения. Статус закона он должен получить после того, как его подпишет королева Елизавета II. На это отводится чуть менее недели, так как для того, чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября.

Путем досрочных выборов Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.


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