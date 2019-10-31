Сноуден не получит никаких гонораров за книгу до 1 апреля 2020 года - суд штата Вирджиния

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния в среду обязал издательство Macmillan ("Макмиллан") не выплачивать до 1 апреля 2020 года никаких гонораров бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену за продажу его мемуаров Permanent Record ("Личное дело"). Об этом говорится в материалах, размещенных в базе данных этого суда.

Распоряжение окружного судьи Лиама О'Грэди обращено к нью-йоркской издательской компании Henry Holt and Company ("Генри Холт энд кампани"), дистрибьютером которой является Macmillan. "Предписываю, чтобы Henry Holt до 1 апреля 2020 года не распределял никаких средств, заработанных от "Личного дела", Эдварду Сноудену, его представителям, доверенным лицам или лицам, действующим от его имени", - говорится в документе, датированным 30 октября. Распоряжение касается и доли Сноудена в доходах от будущих продаж экземпляров его мемуаров.

Данное решение, как следует из документов, было согласовано между издательством и правительством США, которое выступает в качестве обвинителя. Ответчиками, помимо Macmillan и Henry Holt and Company, выступает также издательство Holtzbrinck Publishing Group. Американские власти настаивают на том, что публикация мемуаров нарушает условия подписки о неразглашении служебной информации, которые Сноуден давал во время службы в ЦРУ и АНБ. Истец считает, что все доходы от продаж и публикации "Личного дела" принадлежат Соединенным Штатам.

Власти США внесли изменения в первоначальный вариант исковой жалобы на издательские дома. Теперь в жалобу включено требование к суду временно наложить арест на все активы ответчиков, связанные с публикацией "Личного дела". Macmillan тайно приобрело права на издание мемуаров Сноудена около года назад. Условия соглашения между сторонами об авторских правах и распределении прибыли не разглашались. Henry Holt утверждает, что не заключало никаких договоров с бывшим работником спецслужб.