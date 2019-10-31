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СМИ: Болтон проигнорировал вызов демократов на слушания в Конгрессе по импичменту Трама

08:10 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

Адвокат дал ясно понять, что экс-помощник главы государства по национальной безопасности не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе США. Купер сказал, что готов от лица Болтона принять повестку законодателей от Демократической партии страны.

Газета "Политико" первой информировала о решении демократов в Палате представителей вызвать на слушания в рамках импичмента президента США Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтону предписано явиться на слушания 7 ноября, а Джону Айзенбергу и Майклу Эллису - 4 ноября.

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