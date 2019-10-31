Уже второй раз за неделю Абэ извинился перед народом за скандал и отставки министров
08:30 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ремьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг извинился перед японским народом за отставку министра юстиции Кацуюки Каваи. Извинение за отставку члена кабмина стало уже вторым за прошедшую неделю: ранее из-за скандала в отставку подал министр экономики, торговли и промышленности страны Иссю Сугавара.
"Это очень болезненная ситуация. Я хотел бы принести свои глубочайшие извинения японскому народу", - отметил Абэ в беседе с журналистами в своей канцелярии. Ранее Каваи подал главе японского правительства прошение об отставке, которое Синдзо Абэ подписал. Глава японского правительства подчеркнул, что его кабмин сделает все возможное для того, чтобы восстановить доверие народа, подорванное чередой отставок. Новым главой министерства юстиции должна стать 55-летняя Масако Мори, депутат верхней палаты парламента от правящей партии.
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