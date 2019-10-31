0
0
112
НОВОСТИ

Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию против возвращения РФ в G8

09:00 31.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса единогласно одобрил резолюцию против возвращения России в «Большую восьмерку». В тексте заявления говорится, что конгрессмены выступают против участия России в клубе ведущих стран мира до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что будет добиваться возрождения Большой Восьмерки с участием России.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 31.10.2019
В Москве при пожаре спасен 31 человек
0
0
10:00 31.10.2019
Американская сторона рассматривает вариант ослабления санкций из списка по Ирану - Reuters
0
23
09:32 31.10.2019
"Твиттер" запретит у себя всю политическую рекламу
0
75
09:20 31.10.2019
Рейтинги одобрения работы президента, правительства и Госдумы достигли самого высокого уровня с начала года - опрос
0
88
09:05 31.10.2019
Пентагон раскрыл детали операции против аль-Багдади
0
126
08:40 31.10.2019
В Москве ожидается гололедица и не выше нуля градусов - Гидрометцентр
0
137
08:30 31.10.2019
Уже второй раз за неделю Абэ извинился перед народом за скандал и отставки министров
0
143
08:10 31.10.2019
СМИ: Болтон проигнорировал вызов демократов на слушания в Конгрессе по импичменту Трама
0
181
07:50 31.10.2019
Досрочные выборы 12 декабря одобрены британским парламентом
0
181
07:40 31.10.2019
Сноуден не получит никаких гонораров за книгу до 1 апреля 2020 года - суд штата Вирджиния
0
186

Возврат к списку