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Рейтинги одобрения работы президента, правительства и Госдумы достигли самого высокого уровня с начала года - опрос

09:20 31.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Рейтинги одобрения россиянами работы президента, правительства и Госдумы достигли самого высокого уровня с начала этого года. Таковы данные опроса Левада Центра. Так, деятельность Владимира Путина одобряют 70% опрошенных, тогда как в январе 64%.

Рейтинг одобрения Дмитрия Медведева вырос с 33 до 39%. Думы – с 33 до 40. Исследование показало, что на данный момент 52% опрошенных уверены, что дела в России идут в правильном направлении и это также максимальный показатель с начала текущего года.  Эхо Москвы

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