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Американская сторона рассматривает вариант ослабления санкций из списка по Ирану - Reuters

10:00 31.10.2019 Источник: Газета.Ru

Американская сторона рассматривает вариант ослабления санкций против России, Китая и Европы из санкционного списка по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, США действительно планируют исключит российские компании из этого санкционного списка. Это позволит России, китайской стороне и европейским странам работать на ядерных объектах Ирана без риска попасть под рестрикции.

Планируется, что, если эти планы осуществятся, то Иран не сможет разрабатывать ядерное оружие в полной мере.  Газета.Ru

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