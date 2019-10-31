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В Москве при пожаре спасен 31 человек

10:05 31.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

При пожаре в Москве спасён 31 человек. Возгорание произошло в здании на Ботанической улице, 41, корпус 7 на северо-востоке столицы.

Пожарные экстренно эвакуировали людей и ликвидировали пламя. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает МЧС.  Говорит Москва

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