В Москве при пожаре спасен 31 человек

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

При пожаре в Москве спасён 31 человек. Возгорание произошло в здании на Ботанической улице, 41, корпус 7 на северо-востоке столицы.

Пожарные экстренно эвакуировали людей и ликвидировали пламя. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает МЧС. Говорит Москва

