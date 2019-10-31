Судмедэксперт признал ошибку по делу о "пьяном" мальчике

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Судмедэксперт признал ошибку по делу о сбитом под Кировом «пьяном» мальчике. Сергей Насонов заявил на допросе, что ребёнок был трезв.

Об этом представитель семьи сообщила RT. Она также утверждает, что ошибку признал и руководитель Насонова. Причиной неверных результатов экспертизы называют неправильное хранение образцов крови в морге. Пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер. Семья мальчика обратилась в СК и прокуратуру с требованием привлечь Насонова к уголовной ответственности по статье «Халатность».



По данным следствия, 13 июля в селе Буйское Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по просёлочной дороге. От удара ребёнок скончался. Следствие установило, что за рулём автомобиля находился полицейский. Позже СМИ сообщили, что судмедэксперты обнаружили в крови ребёнка 0,51 промилле этанола. Говорит Москва