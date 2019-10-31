Власти Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок

10:32 Источник: RNS

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала сообщения в СМИ об учении подводных лодок ВМФ России В Северной Атлантике. Заявления прозвучали на пресс-конференции глав правительств стран Северного совета в Стокгольме.

«Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой», — приводит ТАСС слова Сульберг.



По ее словам, Россия хочет продемонстрировать возможности флота, и учения являются частью военной политики по демонстрации силы. RNS

