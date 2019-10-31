0
0
110
НОВОСТИ

Власти Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок

10:32 31.10.2019 Источник: RNS

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала сообщения в СМИ об учении подводных лодок ВМФ России В Северной Атлантике. Заявления прозвучали на пресс-конференции глав правительств стран Северного совета в Стокгольме.

«Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой», — приводит ТАСС слова Сульберг.

По ее словам, Россия хочет продемонстрировать возможности флота, и учения являются частью военной политики по демонстрации силы.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 31.10.2019
Нигерия никогда не забудет о помощи России во время гражданской войны - президент
0
0
11:20 31.10.2019
В Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Путина
0
33
11:05 31.10.2019
США должны противостоять Коммунистической партии Китая - Помпео
0
67
11:00 31.10.2019
РУСАЛ до 2025 года установит на алюминиевых заводах более 20 современных газоочисток собственного изобретения
0
79
10:20 31.10.2019
Судмедэксперт признал ошибку по делу о "пьяном" мальчике
0
156
10:05 31.10.2019
В Москве при пожаре спасен 31 человек
0
156
10:00 31.10.2019
Американская сторона рассматривает вариант ослабления санкций из списка по Ирану - Reuters
0
166
09:32 31.10.2019
"Твиттер" запретит у себя всю политическую рекламу
0
177
09:20 31.10.2019
Рейтинги одобрения работы президента, правительства и Госдумы достигли самого высокого уровня с начала года - опрос
0
190
09:05 31.10.2019
Пентагон раскрыл детали операции против аль-Багдади
0
222

Возврат к списку