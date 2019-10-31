Власти Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок
10:32 31.10.2019 Источник: RNS
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала сообщения в СМИ об учении подводных лодок ВМФ России В Северной Атлантике. Заявления прозвучали на пресс-конференции глав правительств стран Северного совета в Стокгольме.
«Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой», — приводит ТАСС слова Сульберг.
По ее словам, Россия хочет продемонстрировать возможности флота, и учения являются частью военной политики по демонстрации силы. RNS
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