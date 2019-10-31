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РУСАЛ до 2025 года установит на алюминиевых заводах более 20 современных газоочисток собственного изобретения

11:00 31.10.2019

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, планирует до 2025 года установить на своих заводах более 20 современных газоочистных установок «сухого» типа, разработанных собственными проектными и научными подразделениями. Новое оборудование позволяет улавливать более 99,5 % фтористого водорода и твердых фторидов.

Проект по развитию собственных технологий сухих газоочистных установок (СГОУ) стартовал в 2016 году. В октябре 2019 года на Братском алюминиевом заводе была введена в эксплуатацию очередная СГОУ, разработанная и изготовленная проектными и научными подразделениями РУСАЛа – СибВАМИ (Иркутск) и РУСАЛ ИТЦ (Красноярск). На текущий момент уже работают аналогичные СГОУ также на промплощадках в Шелехове и Новокузнецке.

В целом, в рамках реализации планов природоохранных мероприятий в период 2020-2024гг. планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 17 СГОУ на БрАЗе, НкАЗе и ИркАЗе.

«Уникальность данного проекта РУСАЛа заключается в запатентованных конструктивных решениях, которые позволили компании полностью перейти на СГОУ собственного изобретения в рамках внедрения технологии «Экосодерберг» вместо зарубежных аналогов ввиду лучших показателей эффективности, как с точки зрения экологических параметров, так и экономичности», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

По информации пресс-службы РУСАЛа 


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