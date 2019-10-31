В Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Путина

11:20 Источник: РБК

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный телеканал «78».

В ведомстве он работал с 1975 года и показал себя, согласно документам, как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник».



Как отмечается в документе, Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.

Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года. РБК