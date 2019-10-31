Нигерия никогда не забудет о помощи России во время гражданской войны - президент
11:32 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил о важности отношений с Россией и подчеркнул, что Нигерия никогда не забудет о помощи центральному правительству со стороны Москвы во время гражданской войны в этой африканской стране. Выступление Бухари на проходящей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде международной конференции Future Investment Initiative ("Инвестиционная инициатива будущего") цитирует в четверг нигерийская газета "Панч".
"Те, кто следит за прогрессом в развивающихся странах, ясно видит, что Россия сделала для нас, - указал Бухари. - Мы никогда не забудем, что именно Россия помогала нам в тяжелое время гражданской войны и с тех пор содействует нам политически, экономически и в других областях. Мы благодарны ей за это".
Гражданская война в Нигерии велась с лета 1967 года по январь 1970 года. Она была вызвана попыткой отделения восточных провинций страны, которые провозгласили создание Республики Биафра. В ходе боевых действий центральное правительство вернуло контроль над мятежными провинциями. Считается, что в ходе войны погибли до 3 млн человек.
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