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КНДР, вероятно, провела новый ракетный запуск - ТВ

12:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в четверг, вероятно, произвела новый ракетный запуск. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Береговая охрана Японии, зафиксировавшая возможный пуск, призывает корабли, находящиеся в водах Японского моря, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.

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