КНДР, вероятно, провела новый ракетный запуск - ТВ
12:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР в четверг, вероятно, произвела новый ракетный запуск. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Береговая охрана Японии, зафиксировавшая возможный пуск, призывает корабли, находящиеся в водах Японского моря, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.
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