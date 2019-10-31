Лишь 37% россиян убеждены в единстве народа - опрос

12:05

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, приуроченного ко Дню народного единства.

В том, что в России на сегодняшний день есть единство народа, убеждены только треть опрошенных (37%).



Не ощущают народного единства преимущественно жители крупных городов с населением 500-950 тыс. жителей (62%), а также городов-миллионников и обеих столиц (56% и 59% соответственно).



Треть россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства (32%), еще 24% называют этот праздник «День единства», а 7% — «День единения России». По мнению 68% респондентов, отмечать подобные праздники важно и в первую очередь потому, что это объединяет людей в масштабах страны (50%).



Больше всего россиян разобщает экономическая ситуация. Так, 76% говорят о наличии противоречий между богатыми и бедными. Большинство опрошенных также сходятся во мнении, что есть неприязнь или противоречия между руководителями и простыми сотрудниками (61%), предпринимателями и наемными работниками (57%).

