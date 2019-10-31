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МИД КНР назвал Помпео "клеветником, грубо очерняющим облик Компартии Китая"

12:20 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео относится к немногочисленной категории американских политиков, которые руководствуются предрассудками и потому прибегают к грубой клевете о Китае и компартии страны. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Заявления Помпео - грубые нападки, очерняющие облик Коммунистической партии Китая, - отметил он на регулярном брифинге. - Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и международную политику КНР".

По словам дипломата, подобные высказывания лишь свидетельствуют о том, что "некоторые немногочисленные политики" в США действуют и прибегают к высказываниям о Китае, "руководствуясь собственными предрассудками".

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