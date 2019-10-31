Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с Россией и Китаем - СМИ

12:32 Источник: Известия

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что США в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».



Особенно это важно, по мнению автора, с учетом того, что Москва и Пекин создали мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и тому подобного, что ограничивает возможности США активно действовать в западной части Тихого океана и в Восточной Европе.

Кроме того, в разных районах мира от Тайваня до Прибалтики пошатнулось «неоспоримое американское превосходство».



На этом фоне в США продвигают «стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек». Суть заключается в том, что американцы могут воспользоваться своим «почти неограниченным» доступом к любой точке мира, чтобы причинить там серьезные издержки Китаю и России.



«Например, если Китай нападет на Тайвань, США могут ввести торговое эмбарго, атаковать китайскую базу в Джибути и объекты в Пакистане. А если Россия захватит страны Балтии, Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии», — пишет Foreign Policy.



Однако такая стратегия может сыграть на руку Москве и Пекину, так как у них нет за рубежом такого масштабного присутствия, как у Америки, отмечается в материале.



Также издание напоминает, что некоторые политики предлагают нанести удар по российскому Дальнему Востоку или западным районам Китая, но за этим может последовать ядерный ответ.



Достичь «всестороннего превосходства» над Китаем и Россией предлагается путем усиления армии, формирования широкой сети датчиков и приборов обнаружения, создания нового оружия и также укрепления взаимодействия с союзниками. Известия

