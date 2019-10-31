В загоревшихся вагонах поезда в Пакистане было более 200 пассажиров, треть из них погибла
13:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 200 пассажиров находились в трех загоревшихся вагонах поезда, следовавшего в Пакистане из Карачи в Равалпинди, 73 из них погибли, десятки пострадали. Об этом в четверг сообщил телеканал "Гео-ТВ".
Поезд загорелся в результате взрыва газовых баллонов. После взрыва огонь быстро распространился на два соседних вагона, в итоге пожаром были охвачены два вагона экономкласса и один вагон бизнес-класса, в которых находились 209 человек.
"Огонь уже локализован, ведется проливка составов", - цитирует министра железнодорожного транспорта Шейха Рашида Ахмеда телеканал "Гео-ТВ". "Взорвались два баллона, на которых готовили пищу. Во время приготовления использовалось растительное масло, которое и стало причиной быстрого распространения огня, - отметил министр. - Большая часть погибших - люди, выпрыгивавшие из состава в попытке спастись от огня".
К спасательной операции подключились пакистанские вооруженные силы.
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