Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США - Рогозин
13:05 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал команду на выделение средств на создание дополнительно двух пилотируемых кораблей "Союз МС", в том числе из-за неготовности американских пилотируемых кораблей и необходимости доставки астронавтов НАСА на Международную космическую станцию (МКС).
"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей ["Союз"] дополнительно. Производственные мощности нашего завода [РКК "Энергия"] - штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей. Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", - сказал Рогозин в четверг журналистам.
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