Ратификация Россией Парижского соглашения по климату может привести к росту энерготарифов - исследование

13:32 Источник: Известия

Рост энерготарифов прогнозируют ученые из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствует заказанное Госдумой исследование Института проблем естественных монополий, с которым ознакомились в «Известиях».

Так, введение углеродного налога, который может быть введен в рамках присоединения России к Парижскому соглашению, может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.



«Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла. Так что минусы очевидны, а плюсы нет», — заявил замдиректора института Александр Григорьев.



Отмечается, что депутаты считают, что решение о ратификации Парижского соглашения по климату принималось правительством без учета мнения Госдумы.

