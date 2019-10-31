0
0
114
НОВОСТИ

Ратификация Россией Парижского соглашения по климату может привести к росту энерготарифов - исследование

13:32 31.10.2019 Источник: Известия

Рост энерготарифов прогнозируют ученые из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствует заказанное Госдумой исследование Института проблем естественных монополий, с которым ознакомились в «Известиях».

Так, введение углеродного налога, который может быть введен в рамках присоединения России к Парижскому соглашению, может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

«Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла. Так что минусы очевидны, а плюсы нет», — заявил замдиректора института Александр Григорьев.

Отмечается, что депутаты считают, что решение о ратификации Парижского соглашения по климату принималось правительством без учета мнения Госдумы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 31.10.2019
Новикомбанк выдал предприятиям "Ростеха" 151 млрд рублей на развитие инновационных проектов
0
24
14:12 31.10.2019
Минтранс предложил компенсировать 23 млрд рублей авиакомпаниям из-за роста цен на керосин
0
56
14:00 31.10.2019
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
0
92
13:20 31.10.2019
Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с судимостью
0
132
13:05 31.10.2019
Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США - Рогозин
0
175
13:00 31.10.2019
В загоревшихся вагонах поезда в Пакистане было более 200 пассажиров, треть из них погибла
0
151
12:32 31.10.2019
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с Россией и Китаем - СМИ
0
210
12:20 31.10.2019
МИД КНР назвал Помпео "клеветником, грубо очерняющим облик Компартии Китая"
0
201
12:05 31.10.2019
Лишь 37% россиян убеждены в единстве народа - опрос
0
220
12:00 31.10.2019
КНДР, вероятно, провела новый ракетный запуск - ТВ
0
211

Возврат к списку