Ратификация Россией Парижского соглашения по климату может привести к росту энерготарифов - исследование
13:32 31.10.2019 Источник: Известия
Рост энерготарифов прогнозируют ученые из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствует заказанное Госдумой исследование Института проблем естественных монополий, с которым ознакомились в «Известиях».
Так, введение углеродного налога, который может быть введен в рамках присоединения России к Парижскому соглашению, может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.
«Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла. Так что минусы очевидны, а плюсы нет», — заявил замдиректора института Александр Григорьев.
Отмечается, что депутаты считают, что решение о ратификации Парижского соглашения по климату принималось правительством без учета мнения Госдумы.
НОВОСТИ
- 14:25 31.10.2019
- Новикомбанк выдал предприятиям "Ростеха" 151 млрд рублей на развитие инновационных проектов
- 14:12 31.10.2019
- Минтранс предложил компенсировать 23 млрд рублей авиакомпаниям из-за роста цен на керосин
- 14:00 31.10.2019
- МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
- 13:20 31.10.2019
- Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с судимостью
- 13:05 31.10.2019
- Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США - Рогозин
- 13:00 31.10.2019
- В загоревшихся вагонах поезда в Пакистане было более 200 пассажиров, треть из них погибла
- 12:32 31.10.2019
- Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с Россией и Китаем - СМИ
- 12:20 31.10.2019
- МИД КНР назвал Помпео "клеветником, грубо очерняющим облик Компартии Китая"
- 12:05 31.10.2019
- Лишь 37% россиян убеждены в единстве народа - опрос
- 12:00 31.10.2019
- КНДР, вероятно, провела новый ракетный запуск - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать