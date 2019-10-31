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МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

14:00 31.10.2019

Депутаты Московской городской думы после пятичасового обсуждения приняли в первом чтении проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.»

По расчетам финансового блока столичного правительства, в 2021 году доходы Москвы превысят 3 трлн рублей, при этом наиболее значимыми источниками доходов столицы станут налог на прибыль и налоги на доходы физических лиц - около 40%. Более того, городской бюджет на 94% обеспечен поступлениями несырьевого сектора экономики. В частности, малый и средний бизнес обеспечивают 23% поступлений в доход бюджета мегаполиса, субъекты предпринимательства перечисляют в бюджет в 3,6 раза больше, чем нефтегазовые компании, и в 1,6 раза больше, чем все крупнейшие налогоплательщики Москвы.

"Будет ошибкой считать, что это обеспечивается "московской пропиской" крупнейших российских компаний и зарубежных представительств: городская экономика глубоко диверсифицирована, и в городе нет "бюджетообразующих" отраслей", - отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ожидается, что доходы бюджета Москвы в 2020 году будут составлять 2 трлн 798 млрд 726,5 млн руб., в 2021 году 3 трлн 64 млрд 152 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб.

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