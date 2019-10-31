Минтранс предложил компенсировать 23 млрд рублей авиакомпаниям из-за роста цен на керосин

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям 23 млрд рублей за рост цен на керосин. В ведомстве уже подготовили и внесли в правительство методику, по которой эти деньги хотят распределять между перевозчиками. Об этом журналистам рассказал замминистра транспорта Александр Юрчик.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что в Минтрансе готовится законопроект, согласно которому деньги получат 34 перевозчика, выполняющие внутренние рейсы. Больше всего таких перелётов у S7 и UTair. По информации издания, распоряжение о компенсации затрат на керосин дал Владимир Путин. При этом авиакомпании просили на эти цели 30 млрд рублей. Говорит Москва

