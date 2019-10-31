Россияне стали меньше интересоваться темой коррупции - Генпрокуратура
15:00 31.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Россияне стали меньше интересоваться темой коррупции. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Выступая на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», он сказал, что ведомство фиксирует меньшее число обращений.
Кстати, и воруют все меньше и меньше, согласно статистике, — добавил он. Эхо Москвы
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