Новикомбанк выдал предприятиям "Ростеха" 151 млрд рублей на развитие инновационных проектов

14:25

Новикомбанк существенно увеличил кредитование предприятий, входящих в периметр госкорпорации "Ростех" - за 9 месяцев нынешнего года им было выдано 151 млрд рублей. При этом совокупный кредитный портфель компаний корпорации за это же время увеличился на 35% – до 219 млрд руб., что на 54% выше аналогичного показателя за 2018 год. Финансы направлялись главным образом на финансирование инвестиционных проектов связанных с инновациями, проведение научных исследований, разработку и внедрение перспективных решений, технологическое перевооружение и модернизацию производства. Это позволяет успешно выполнять утвержденную стратегию банка, который намерен стать эффективным центром финансирования госкорпорации. При этом Новикомбанк, как опорный банк "Ростеха", полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий корпорации.



"Быть опорным банком "Ростеха" – это большая ответственность, потому что госкорпорация сегодня формирует рынки будущего, внедряя новые технологии во всех ключевых отраслях экономики. Успех данных мероприятий во многом зависит от качественной банковской поддержки, и потому Новикомбанк рад предложить оптимальные финансовые решения для реализации перспективных технологических проектов", - отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Сейчас Новикомбанк также активно финансирует программы диверсификации, над которыми сейчас работают компании, входящие в "Ростех". В сфере «Жилье и городская среда» Новикомбанк поддерживает проекты «Умный город» и «Безопасный город», финансирует строительство перинатальных центров, центров паллиативной медицины и многие другие. Госкорпорация поставила перед собой амбициозную цель — достичь 50% доли гражданской продукции в выручке уже к 2025 году. Новикомбанк оказывает ей всестороннюю поддержку в реализации этой важной задачи. В частности, он уже профинансировал 35 гражданских проектов на сумму более 130 млрд руб.