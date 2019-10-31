В НАТО сочли Украину ключом к евроатлантической безопасности
15:12 31.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В НАТО подтвердили перспективы вступления Украины в альянс. Стабильная Украина — ключ к евроатлантической безопасности, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Также в документе сообщается, что союзники по военному блоку признают заинтересованность Киева в расширении возможностей по партнёрской инициативе совместимости и с учётом решений, принятых в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе.
Украина в 2016 году приняла дополнительные изменения в конституцию, которые определяют вступление в альянс целью внешней политики страны. Киев также намерен к 2020 году обеспечить полную совместимость своей армии с силами стран военного блока. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:00 31.10.2019
- РФ распространяет С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова - Госдеп
- 15:32 31.10.2019
- Справороссы предложили компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи
- 15:00 31.10.2019
- Россияне стали меньше интересоваться темой коррупции - Генпрокуратура
- 14:32 31.10.2019
- Новикомбанк выдал предприятиям "Ростеха" 151 млрд рублей на развитие инновационных проектов
- 14:12 31.10.2019
- Минтранс предложил компенсировать 23 млрд рублей авиакомпаниям из-за роста цен на керосин
- 14:00 31.10.2019
- МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
- 13:32 31.10.2019
- Ратификация Россией Парижского соглашения по климату может привести к росту энерготарифов - исследование
- 13:20 31.10.2019
- Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с судимостью
- 13:05 31.10.2019
- Роскосмос изготовит два дополнительных "Союза" из-за неготовности кораблей США - Рогозин
- 13:00 31.10.2019
- В загоревшихся вагонах поезда в Пакистане было более 200 пассажиров, треть из них погибла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать