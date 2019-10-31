В НАТО сочли Украину ключом к евроатлантической безопасности

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В НАТО подтвердили перспективы вступления Украины в альянс. Стабильная Украина — ключ к евроатлантической безопасности, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.

Также в документе сообщается, что союзники по военному блоку признают заинтересованность Киева в расширении возможностей по партнёрской инициативе совместимости и с учётом решений, принятых в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе.



Украина в 2016 году приняла дополнительные изменения в конституцию, которые определяют вступление в альянс целью внешней политики страны. Киев также намерен к 2020 году обеспечить полную совместимость своей армии с силами стран военного блока. Говорит Москва

