В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Нью-Йорке решили запретить торговать фуа-гра. Запрет вступит в силу в 2022 году.

Законодательную инициативу утвердили накануне по итогам голосования городского совета. Её автором стала Карлина Ривера, которая в интервью газете The New York Times заявила, что запрет направлен главным образом против принудительного откорма гусей или уток для приготовления фуа-гра из их печени. Штраф предусмотрен в размере двух тысяч долларов.



По данным издания, фуа-гра подают примерно в тысяче ресторанов Нью-Йорка. Стандартный кусок печени гуся или утки, предназначенный для приготовления деликатеса, весит 90 граммов и стоит в среднем в США $125. Нью-Йорк вводит такой запрет вслед за Калифорнией. Говорит Москва

