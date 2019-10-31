Турция намерена передать России 18 пленных сирийских военных - СМИ
16:32 31.10.2019 Источник: Интерфакс
Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ.
О захвате военных в плен стало известно 29 октября. Тогда же Минобороны Турции сообщило, что координирует этот вопрос с российской стороной.
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