0
0
94
НОВОСТИ

Турция намерена передать России 18 пленных сирийских военных - СМИ

16:32 31.10.2019 Источник: Интерфакс

Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ.

О захвате военных в плен стало известно 29 октября. Тогда же Минобороны Турции сообщило, что координирует этот вопрос с российской стороной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:15 31.10.2019
Минздрав: В Москве за год стало почти на 2000 врачей больше
0
61
17:12 31.10.2019
Новым категориям жителей Подмосковья дали право на бесплатный проезд в столичном метро и электричках
0
73
17:00 31.10.2019
В Нарьян-Маре задержан мужчина, убивший ножом 6-летнего ребенка в детсаду в тихий час - СК
0
84
16:12 31.10.2019
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
0
151
16:00 31.10.2019
РФ распространяет С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова - Госдеп
0
233
15:32 31.10.2019
Справороссы предложили компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи
0
192
15:12 31.10.2019
В НАТО сочли Украину ключом к евроатлантической безопасности
0
234
15:00 31.10.2019
Россияне стали меньше интересоваться темой коррупции - Генпрокуратура
0
226
14:32 31.10.2019
Новикомбанк выдал предприятиям "Ростеха" 151 млрд рублей на развитие инновационных проектов
0
247
14:12 31.10.2019
Минтранс предложил компенсировать 23 млрд рублей авиакомпаниям из-за роста цен на керосин
0
261

Возврат к списку