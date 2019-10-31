Турция намерена передать России 18 пленных сирийских военных - СМИ

16:32 Источник: Интерфакс

Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ.



О захвате военных в плен стало известно 29 октября. Тогда же Минобороны Турции сообщило, что координирует этот вопрос с российской стороной.

