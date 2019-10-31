В Нарьян-Маре задержан мужчина, убивший ножом 6-летнего ребенка в детсаду в тихий час - СК

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, нападавший задержан.

"Сегодня днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения", - сообщили в СК.



По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детсаду.



Сейчас на месте происшествия работает следственно- оперативная группа. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

