В Нарьян-Маре задержан мужчина, убивший ножом 6-летнего ребенка в детсаду в тихий час - СК
17:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, нападавший задержан.
"Сегодня днем в детском саду в Нарьян-Маре мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время тихого часа. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения", - сообщили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детсаду.
Сейчас на месте происшествия работает следственно- оперативная группа. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.
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