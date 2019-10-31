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НОВОСТИ

Монголия задержала 800 граждан КНР

18:00 31.10.2019 Источник: Интерфакс

Полиция Монголия задержала 800 граждан КНР и изъяла сотни жестких дисков и персональных компьютеров в Улан-Баторе в рамках расследования об отмывании денег, сообщают в четверг местные СМИ.

Их задержали во вторник 29 октября в ходе четырех рейдов в отелях и офисах. Также полицейские изъяли на местах рейдов порядка 10 тыс. симкарт для мобильных телефонов.

Монгольские полицейские сообщили, что всех граждан Китая отправят на родину, поскольку в Монголии нет соответствующих условий для содержания всех их под стражей. Граждане КНР прибыли в Монголию по туристическим визам в августе.

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