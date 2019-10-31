У нового самолета премьер-министра и президента Израиля отказали тормоза

19:20 Источник: Эхо Москвы

Тормоза отказали сегодня у нового самолета премьер-министра и президента Израиля. Как сообщают местные СМИ, это произошло во время испытаний на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Бен-Гуриона. Там на некоторое время даже вводили чрезвычайное положение. Никто не пострадал, об ущербе не сообщается. Речь идет о самолете Boeing 767. Эхо Москвы