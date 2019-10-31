Новым категориям жителей Подмосковья дали право на бесплатный проезд в столичном метро и электричках

17:12

Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская и первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова рассказали журналистам о дополнительных мерах соцподдержки. Они вводятся в связи с запуском в ноябре первых Московских центральных диаметров: МЦД-1 – от Одинцова до Лобни и МЦД-2 – от Нахабина до Подольска. Воспользоваться правом бесплатного проезда можно будет по соцкарте, которую необходимо перекодировать в МФЦ или управлении соцзащиты.



«Бесплатный проезд в московском метрополитене, МЦК и монорельсе будет предоставлен жителям Подмосковья, имеющим аналогичные льготы на пригородном железнодорожном транспорте, но не имеющим право на бесплатный проезд в транспорте Москвы. Это пенсионеры до 60 лет, родители детей-инвалидов, один из родителей многодетной семьи и предпенсионеры. Всего – более 500 тыс. жителей, – сказала Ирина Фаевская. – Дополнительно 250 тыс. детей от 5 до 7 лет получат право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте».

Интервал движения поездов на МЦД – 5-6 минут в часы пик. С вводом диаметров жители Подмосковья смогут экономить время в пути почти в 2 раза. Будут курсировать поезда повышенной комфортности «Иволга», в которых есть крепления для велосипедов, колясок, инвалидных кресел, Wi-Fi, USB-розетки, просторные туалетные комнаты с пеленальными столиками. Проект МЦД включает реконструкцию и строительство новых железнодорожных платформ. Они будут иметь единый архитектурный облик, оборудованы навесами, лифтами, эскалаторами, надземными или подземные вестибюлями. На прилегающих территориях разместятся парковки.

«МЦД – это, по сути, новое наземное метро, которое свяжет Подмосковье со столицей. Запуск МЦД-1 и МЦД-2 позволит создать пассажирскую инфраструктуру в шаговой доступности для 180 тыс. жителей 6-ти муниципалитетов, а полная реализация проекта улучшит транспортную доступность для трети населения МО, – отметила Анна Кротова. – Вводится единый тариф – 45 руб. от конечных станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. Жители, которые регулярно осуществляют поездки в Москву, смогут сэкономить до 60 тыс. руб. в год».

Георгий Соловьев



