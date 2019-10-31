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Минздрав: В Москве за год стало почти на 2000 врачей больше

17:15 31.10.2019

В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины - поликлиник, отмечает, по данным РБК, Министерство здравоохранения РФ. По информации медицинского ведомства, в столице в 2018 году стало почти на 2000 больше врачей, чем в 2017 году. Рост численности врачей в мегаполисе составил 3,5% - 1822 специалиста. 

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что поликлиники Москвы в 2020 году примут на работу еще 500 узконаправленных специалистов-медико. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, также в ближайшие три года планируется модернизировать, отремонтировать и дооснастить примерно 150 поликлинник.

Кроме того, по программе «Новый московский стандарт поликлиник» в филиалах каждой городской амбулатории будут работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей.

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