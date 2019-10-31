Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон" - Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корвет "Гремящий" оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения в Калининграде строящегося корабля.

Поднявшись на борт корвета, президент осмотрел его помещения, а также познакомился с системами вооружения и оборудования. На главном командном пункте корабля командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал главе государства об особенностях управления новейшим кораблем. Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут быть размещены ракеты "Циркон".



"Циркон" обязательно будет", - заявил президент, обращаясь в этот момент к министру обороны Сергею Шойгу. Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Затем президент пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных государственных испытаний.

