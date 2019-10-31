0
0
31
НОВОСТИ

Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон" - Путин

20:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корвет "Гремящий" оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения в Калининграде строящегося корабля.

Поднявшись на борт корвета, президент осмотрел его помещения, а также познакомился с системами вооружения и оборудования. На главном командном пункте корабля командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал главе государства об особенностях управления новейшим кораблем. Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут быть размещены ракеты "Циркон".

"Циркон" обязательно будет", - заявил президент, обращаясь в этот момент к министру обороны Сергею Шойгу. Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Затем президент пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных государственных испытаний.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 31.10.2019
У нового самолета премьер-министра и президента Израиля отказали тормоза
0
135
18:40 31.10.2019
Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа
0
193
18:00 31.10.2019
Монголия задержала 800 граждан КНР
0
210
17:32 31.10.2019
Минздрав: В Москве за год стало почти на 2000 врачей больше
0
250
17:12 31.10.2019
Новым категориям жителей Подмосковья дали право на бесплатный проезд в столичном метро и электричках
0
264
17:00 31.10.2019
В Нарьян-Маре задержан мужчина, убивший ножом 6-летнего ребенка в детсаду в тихий час - СК
0
356
16:32 31.10.2019
Турция намерена передать России 18 пленных сирийских военных - СМИ
0
279
16:12 31.10.2019
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
0
294
16:00 31.10.2019
РФ распространяет С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова - Госдеп
0
443
15:32 31.10.2019
Справороссы предложили компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи
0
318

Возврат к списку