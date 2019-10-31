Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон" - Путин
20:00 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корвет "Гремящий" оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения в Калининграде строящегося корабля.
Поднявшись на борт корвета, президент осмотрел его помещения, а также познакомился с системами вооружения и оборудования. На главном командном пункте корабля командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал главе государства об особенностях управления новейшим кораблем. Командир обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут быть размещены ракеты "Циркон".
"Циркон" обязательно будет", - заявил президент, обращаясь в этот момент к министру обороны Сергею Шойгу. Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Затем президент пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных государственных испытаний.
НОВОСТИ
- 19:20 31.10.2019
- У нового самолета премьер-министра и президента Израиля отказали тормоза
- 18:40 31.10.2019
- Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа
- 18:00 31.10.2019
- Монголия задержала 800 граждан КНР
- 17:32 31.10.2019
- Минздрав: В Москве за год стало почти на 2000 врачей больше
- 17:12 31.10.2019
- Новым категориям жителей Подмосковья дали право на бесплатный проезд в столичном метро и электричках
- 17:00 31.10.2019
- В Нарьян-Маре задержан мужчина, убивший ножом 6-летнего ребенка в детсаду в тихий час - СК
- 16:32 31.10.2019
- Турция намерена передать России 18 пленных сирийских военных - СМИ
- 16:12 31.10.2019
- В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
- 16:00 31.10.2019
- РФ распространяет С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова - Госдеп
- 15:32 31.10.2019
- Справороссы предложили компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать