В Польше задержали гражданина РФ, пытавшегося перевезти десять тигров
20:40 31.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Гражданина России задержали в Польше за попытку перевезти десять тигров. По данным РИА Новости, один из хищников умер.
Грузовик с тиграми выехал из Италии в Дагестан 22 октября, сообщает главная ветеринарная инспекция. Польские пограничники пропустили автомобиль, а их белорусские коллеги отказались пускать машину на территорию страны, так как у животных не было ветеринарных сертификатов. Кроме того, у водителей не было действующих виз.
Организатор перевозки, 32-летний гражданин России, задержан. Ему предъявлено обвинение в издевательствах над животными. По данным следователей, мужчина организовал перевозку тигров в ненадлежащих условиях и не обеспечил их едой и водой. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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