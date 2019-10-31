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В Польше задержали гражданина РФ, пытавшегося перевезти десять тигров

20:40 31.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Гражданина России задержали в Польше за попытку перевезти десять тигров. По данным РИА Новости, один из хищников умер.

Грузовик с тиграми выехал из Италии в Дагестан 22 октября, сообщает главная ветеринарная инспекция. Польские пограничники пропустили автомобиль, а их белорусские коллеги отказались пускать машину на территорию страны, так как у животных не было ветеринарных сертификатов. Кроме того, у водителей не было действующих виз.

Организатор перевозки, 32-летний гражданин России, задержан. Ему предъявлено обвинение в издевательствах над животными. По данным следователей, мужчина организовал перевозку тигров в ненадлежащих условиях и не обеспечил их едой и водой. Ему грозит до трёх  лет лишения свободы.

Сейчас тигры находятся в зоопарке Познани. Животных будут лечить.  Говорит Москва

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