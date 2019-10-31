Более 60 русских церквей в Западной Европе подтвердили желание перейти в РПЦ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 60 приходов Архиепископии русской традиции в Западной Европе подтвердили свое желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил в четверг ТАСС архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

"Более 60 приходов уже подтвердили свой переход в юрисдикцию РПЦ, - отметил он. - Среди них, разумеется, и парижский собор святого Александра Невского на улице Дарю".

