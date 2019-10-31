"Исламское государство" назвало имя своего нового лидера
22:00 31.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) назвала имя своего нового лидера. Она подтвердила, что ее прежний глава Абу Бакр аль-Багдади мертв. Как сообщает агентство Reuters, его преемником стал Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации в Сирии аль-Багдади и поблагодарил Россию, которая, по его словам, открыла американским вертолетам воздушное пространство. В Минобороны это отрицают. В российском ведомстве также ранее усомнились в том, что аль-Багдади мертв. Эхо Москвы
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