Все израильские дипмиссии возобновляют работу 1 ноября
22:40 31.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер.
"Дипмиссии возобновляют работу 1 ноября", - сказал он.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства еврейского государства пояснили, что 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.
30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты все 103 израильских диппредставительства по всему миру, включая посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
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