Все израильские дипмиссии возобновляют работу 1 ноября

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер.

"Дипмиссии возобновляют работу 1 ноября", - сказал он.



В пресс-службе внешнеполитического ведомства еврейского государства пояснили, что 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.



30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты все 103 израильских диппредставительства по всему миру, включая посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

