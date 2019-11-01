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НОВОСТИ

Сегодня вступил в силу закон о "суверенном рунете"

09:00 01.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам. Перечень угроз государство пока не утвердило.

Если российскому сегменту интернета будет что-то угрожать, централизованное управление сетью перейдет Роскомнадзору. Кроме того, «не реже раза в год» планируются учения по обеспечению безопасности рунета.  Коммерсантъ

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