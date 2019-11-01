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Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США

09:20 01.11.2019 Источник: РБК

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским телеканалам, передает SANA.

Асад объяснил свою оценку тем, что Трамп не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет. По его словам, американский президент прямо говорит: «мы хотим нефть», «мы хотим от кого-то избавиться», «мы хотим предоставлять услуги за деньги». «Такова реальность американской политики», — заключил Асад.  РБК

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