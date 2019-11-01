Депутат предложил разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

09:32

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением о разрешении дать право не платить за коммунальные услуги, которые не соответствуют нормам качества. Соответствующая инициатива направлена министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Депутат рассказал, что россияне часто жалуются на высокие цены за коммуналку, в то время как они предоставляются не должного качества.

В случае если будет установлено несоответствие нормам, Власов предлагает ввести перерасчет платы. ren.tv

