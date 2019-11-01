Небензя назвал шокирующими детали нападения на российского дипломата в Косово
10:00 01.11.2019 Источник: Известия
Открывшиеся в ходе расследования подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, шокируют. Об этом 31 октября заявил постпред России в организации Василий Небензя.
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
«Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.
По словам постпреда, детали происшествия шокируют.
«Косовские силовики вытащили Краснощекова из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — рассказал дипломат.
После этого россиянина затолкали обратно в авто, разбили телефон и забрали у него водительские права.
Ранее в этот же день спецпредставитель генсека, глава миссии ООН в Косово Захир Танин озвучил результаты расследования инцидента от 28 мая, когда спецназ частично признанной республики силой задержал представителей ООН и ранил Краснощекова.
В ООН отметили, что чрезмерные действия полиции Косова нарушили права и дипломатическую неприкосновенность сотрудников организации. Кроме того, не было найдено никаких подтверждений обвинений в адрес дипломатов.
В мае Краснощекова и еще одного члена миссии ООН силой задержали спецназовцы в Косово в рамках операции, якобы направленной на борьбу с организованной преступностью. Известия
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