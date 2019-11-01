0
0
21
НОВОСТИ

Небензя назвал шокирующими детали нападения на российского дипломата в Косово

10:00 01.11.2019 Источник: Известия

Открывшиеся в ходе расследования подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, шокируют. Об этом 31 октября заявил постпред России в организации Василий Небензя.

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.

«Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.

По словам постпреда, детали происшествия шокируют.

«Косовские силовики вытащили Краснощекова из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — рассказал дипломат.

После этого россиянина затолкали обратно в авто, разбили телефон и забрали у него водительские права.

Ранее в этот же день спецпредставитель генсека, глава миссии ООН в Косово Захир Танин озвучил результаты расследования инцидента от 28 мая, когда спецназ частично признанной республики силой задержал представителей ООН и ранил Краснощекова.

В ООН отметили, что чрезмерные действия полиции Косова нарушили права и дипломатическую неприкосновенность сотрудников организации. Кроме того, не было найдено никаких подтверждений обвинений в адрес дипломатов.

В мае Краснощекова и еще одного члена миссии ООН силой задержали спецназовцы в Косово в рамках операции, якобы направленной на борьбу с организованной преступностью.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 01.11.2019
Немецкие СМИ рассказали о стабильности российского рубля
0
45
09:32 01.11.2019
Депутат предложил разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ
0
99
09:20 01.11.2019
Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США
0
113
09:05 01.11.2019
В Кузбассе убили экс-мэра Киселевска
0
130
09:00 01.11.2019
Сегодня вступил в силу закон о "суверенном рунете"
0
139
22:40 31.10.2019
Все израильские дипмиссии возобновляют работу 1 ноября
0
601
22:00 31.10.2019
"Исламское государство" назвало имя своего нового лидера
0
675
21:20 31.10.2019
Более 60 русских церквей в Западной Европе подтвердили желание перейти в РПЦ
0
702
20:40 31.10.2019
В Польше задержали гражданина РФ, пытавшегося перевезти десять тигров
0
706
20:00 31.10.2019
Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон" - Путин
0
725

Возврат к списку