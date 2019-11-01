Немецкие СМИ рассказали о стабильности российского рубля
10:05 01.11.2019
В настоящее время в России улучшается финансовая ситуация, а рубль является исключительно стабильной валютой, на которую практически не влияют политические новости.
Соответствующие выводы содержатся в статье "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается" немецкого издания Focus.
Рубль существенно укрепился по отношению к доллару и евро после падения в декабре 2014 года. Оно было вызвано обвалом цен на нефть, а также западными санкциями, отмечается в публикации.
Журналист называет рубль "одной из сильнейших валют развивающихся стран". В него вкладывается все больше инвесторов, спрос на рубль очень высок. ren.tv
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