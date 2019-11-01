Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать кредиты под залог жилья

10:20 Источник: RNS

Микрофинансовым организациям в соответствии со вступившей в силу поправкой в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с 1 ноября запрещается выдавать займы физическим лицам под залог жилья.

«Микрофинансовая организация не вправе… выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу», - говорится в документе.



Помимо этого, микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы под залог «доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения» и «права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения». RNS

