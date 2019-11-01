Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать кредиты под залог жилья
10:20 01.11.2019 Источник: RNS
Микрофинансовым организациям в соответствии со вступившей в силу поправкой в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с 1 ноября запрещается выдавать займы физическим лицам под залог жилья.
«Микрофинансовая организация не вправе… выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу», - говорится в документе.
Помимо этого, микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы под залог «доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения» и «права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения». RNS
НОВОСТИ
- 11:32 01.11.2019
- Вид на жительство, получаемый иностранцами, с сегодняшнего дня в РФ становится бессрочным
- 11:20 01.11.2019
- Украина выиграла в ситуации с "Северным потоком - 2" - Die Welt
- 11:05 01.11.2019
- Хакеры получили доступ к смартфонам нескольких высокопоставленных чиновников из США - СМИ
- 11:00 01.11.2019
- Дональд Трамп сменил "прописку"
- 10:32 01.11.2019
- В Госдепе считают, что "российские тролли" в соцсетях расшатывают ситуацию в протестном Чили
- 10:05 01.11.2019
- Немецкие СМИ рассказали о стабильности российского рубля
- 10:00 01.11.2019
- Небензя назвал шокирующими детали нападения на российского дипломата в Косово
- 09:32 01.11.2019
- Депутат предложил разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ
- 09:20 01.11.2019
- Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США
- 09:05 01.11.2019
- В Кузбассе убили экс-мэра Киселевска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать